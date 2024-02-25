Bilecik Pazaryeri'nde çocuklar 'kar küreleri' ile hayallerini süsledi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Güneş Spor Kulübü Kadın Kollarının "Kendi kar küreni yapar mısın"adlı etkinlikte çocukların kocaman hayalleri minik ellerle buluştu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Güneş Spor Kulübü Kadın Kollarının merakla beklenen ikinci çocuk etkinliği gerçekleşti.

Proje sorumlusu Hacer Can, çocukların dilediği malzemelerle kendi kar kürelerini oluşturduklarını belirtti.

Etkinlikleri planlarken çok yönlü düşündüklerini ifade eden Can, "Bu etkinliğimizde çocuklarımızın hayal gücünü kullanmasını, arkadaşlık kurmasını, hayvanlara destek olmasını ve bu arada sosyalleşmesini hedefledik. Bizim için insanlar gibi hayvanlarda değerlidir.Bunun için Sessiz Canlar Grubumuz sahipsiz kalmış hayvanlara yuva bulma, mama desteği,tadavi destegi sağlamak gibi görevler ustlenmişlerdir. Bu etkinligimizin geliri de tamamen Sokak Hayvanlarına kullanılacaktır." diye konuştu.

Projemizin oluşmasında beraber yol aldığımız Kadın Kollarımızdaki gönüllü arkadaşlarımıza, sessiz canlar grubu sorumlusu Selime Çelik ve yönetimindeki Yasemin Güneç, Zeynep Hışık'a, projelerin oluşumunda her zaman destek olan Güneş Spor Kulübü Başkanı Ümit Kök ile Kadın Kolları Başkanı Burçin Köroğlu na çok tesekkür ederiz" dedi.