Bilecik Pazaryeri'nde çobanlık yapan öğrencinin LGS başarısı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde okuldan kalan zamanlarında çobanlık yapan öğrenci LGS sınavında aldığı puanla ilçe birincisi oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinin tek köy okulu olan Kınık Ortaokulu öğrencisi Serdar Yalçın, LGS sınavında 457 puan ve 2,07 yüzdelik dilimle ilçe birincisi oldu.

Pandemi sürecinde dağda koyun otlatırken çevrimiçi derslere katılan, son yıl ise okulda yüz yüze eğitim alan Serdar Yalçın, sınav sonucunu yine koyun otlatırken öğrendi.

İlçe LGS birinci olan Serdar Yalçın, aldığı puanla hayalini kurduğu Fen Lisesi'ne çok rahat bir şekilde yerleşebileceğini belirtti.

Başarılı öğrenci Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay tarafından ödüllendirdi.

Kaymakam Altay, Serdar Yalçın’a başarılar diledi.