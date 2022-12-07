Bilecik Pazaryeri'nde Başkan Tekin'den İYİ Parti İlçe Başkanı'n 'geçmiş olsun' ziyareti

Bilecik’te AK Partili Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İYİ Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Ender Metin’e 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz günlerde ayağı kırılan ve evinde istirahat eden İYİ Parti İlçe Başkanı Ender Metin’e, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti teşkilatıyla birlikte 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Başkan Teki'in AK Parti İlçe Başkanı Mayir Küçük ile birlikte yaptığı ziyarette İYİ Parti İlçe Başkanı Ender Metin ise, ziyaret ve iyi dileklerine teşekkür etti.