Bilecik Pazaryeri'nde 50 yıl sonra kurulan panayır renk kattı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi yarım asır sonra tekrardan kurulan panayırla renklendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) -Pazaryeri Belediyesi'nin uzun bir süre sonra ilk kez düzenlediği Pazaryeri Panayırı, ziyaretçilere eğlence ve alışveriş olanaklarını birlikte sundu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in girişimleri sonrası 10 bin nüfusu olan ilçede yeniden kurulan panayıra özellikle akşamları aileler akın etti.

7’den 70’e herkese hitap eden panayırda lunapark, eğlence merkezinin yanı sıra gıda, tuhafiye, züccaciye ve diğer sektörlerden esnaf yöresel ürünler satılırken, yerli misafilerin yanı sıra diğer ilçelerden de oldukça yoğun oldu.

2 Ekim’e kadar ilçede açık olacak olan panayır, ilçedeki yaşlı vatandaşları da bir an olsun adeta çocukluğuna götürdü.

Önümüzdeki yıllarda Pazaryeri Panayırını geleneksel hale getireceklerini belirten Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “İlçemiz halkının yoğun istekleri doğrultusunda uzun zamandır kurulmayan panayırımızı bu yıl tekrardan canlandırdık. Panayırımızı inşallah seneye daha erken bir tarihte daha geniş bir alanda tekrardan kurup geleneksel hale getireceğiz” dedi.