Bilecik Pazaryeri'nde 33 haneye ‘vefa’

Bilecik’te Pazaryeri Kaymakamlığı, hastalık veya engellilik sebebiyle öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlar ile korunmaya muhtaç yaşlılara evde temizlik hizmetini sürdürüyor. Kaymakam Ferhat Altay, Pazaryeri'nde 33 haneye özbakım hizmetine devam ettiklerini kaydetti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın himayelerinde başlatılan 'Vefa Projesi' kapsamında Pazaryeri ilçesinde öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşların evleri Kaymakamlığa bağlı ekiplerce ayda iki kez temizleniyor.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Vali Kızılkaya’nın talimatları doğrultusunda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile ilçemizde yaşlı-engelli ve öz bakımında başkalarının yardımına ihtiyaç duyan 33 haneye, kendi imkanlarıyla yapamadıkları ev temizliği düzenli olarak yapıldığını kaydetti.

Proje kapsamında yaşlı, kronik hasta, ilgiye muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin temizliğinin yanısıra, yemeği yapılmakta, ve çamaşırları Vakfımız tarafından kurulan çamaşırhanede yıkandığını ifade eden Kaymakam Altay, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından uygulanan proje ile ev temizliği ve düzeninin yanı sıra vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları sorulmakta, evlerinin bakım onarımı yapılmakta, kendilerini yalnız hissetmemeleri ve devletin yanlarında olduğunu görmeleri sağlanmaktadır” dedi.