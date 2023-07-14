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Bilecik Pazaryeri'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı
YAŞAM 14.07.2023, 17:42
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okundu.BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için Yüzbaşı Camii'nde Cuma namazı öncesi mevlit okutuldu.
Pazaryeri Belediyesi vatandaşlara pilav ve ayran ikram ederken, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Allah bu millete öyle kara geceler bir daha yaşatmasın ifadesinde bulıundu.
Pazaryeri'ndeki program Kaymakam Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Emrah Turan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
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