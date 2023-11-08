Bilecik Pazaryeri Meclisi'nde Kasım oturumu

Bilecik'te Pazaryeri Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısında vatandaşlardan gelen dilekçeler, imar planları ve mülkiyeti belediyeye ait işyerlerinde 2024 yılı kira artış ücretleri görüşüldü.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediye Meclisi'nin olağan Kasım ayı toplantısında 4 gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi

Belediye Toplantı salonunda Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleşen toplantıda, vatandaşlardan gelen talep ve istek dilekçeleri değerlendirildi.

Mülkiyeti Pazaryeri Belediyesine ait işyerlerinde kira artışı yapılırken, gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantıya MHP Bilecik ve Pazaryeri İlçe Teşkilatı'ndan partili yöneticiler de katılırken, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, meclis kararlarının ilçeye hayırlı olmasını dileyerek desteklerinden ötürü meclis üyelerine teşekkür etti.