Bilecik Pazaryeri İlkokulu'na hayırsever destekli 'özel' sınıf
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde hayırsever vatandaşların katkısıyla hazırlanan özel eğitim sınıfının açılışı yapıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay’ın girişimleriyle Pazaryeri İlokulu'nda özel gereksinimli öğrencilere eğitim verecek olan 'özel eğitim sınıfı' hayırsever vatandaşların da destekleriyle ilçeye kazandırıldı.
Özel sınıfın açılışını Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve Okul Müdürü Ali Sedefoğlu gerçekleştirirken, açılan sınıfta 2 Özel Eğitim Öğretmeni hizmet vereceği öğrenildi.
Bu arada açılışı gerçekleştirilen Özel Eğitim Sınıfı’na katkılarından dolayı Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, hayırsever Erdinç Kenar ile Tayfun Aydın’a birer plaket takdim ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve emeği geçen herkese de teşekkür etti.
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