Bilecik Pazaryeri depremzedeler için seferber oldu

Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesi tarafından deprem bölgesindeki vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesi Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen deprem felaketleri sonrası Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in çağrısıyla birlikte adeta yardım seferberliği oluşturdu.

Pazaryeri ilçesinde siyasi partilerin ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile durum değerlendirmesi yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, acil ihtiyaç olarak Deprem bölgesine 1 kamyon içme suyu yollandığını söyledi.

Bilecik Valiliği'nin acil ihtiyaç listesine göre ilçede yardım toplama çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Tekin, ilçe halkına mont, bot, battaniye, ilk yardım seti, ısıtıcı, su, uyku tulumu, çocuk bezi ve maması, çadır, kışlık giyecek, konserve den oluşan eşyaları Pazaryeri Belediyesinde bulunan yardım toplama merkezine iletmelerini istedi.

Toplanan yardım malzemeleri Bilecik’te bulunan AFAD merkezine iletilirken, nakti yardımların ise AFAD hesaplarına yatırılmasını bildirdi.

Başkan Tekin “Bu millet böyle kenetlendiği sürece evelallah ülke olarak bunu da elbirliğiyle atlatacağız” yardımda bulunan hemşehrilerimize teşekkür ediyor, yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar ve deprem bölgesinden umutlu haberlerin gelmesi dileklerimizle” diye konuştu.