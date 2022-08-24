Bilecik Osmaneli’de kaybolan 9 yaşındaki çocuk Sakarya’da bulundu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Efe Fedai Yıldırım için AFAD, Polis, Jandarma, Zabıta ve ilçe halkı seferber olurken kaybolan çocuk için sevindirici haber Sakarya’dan geldi.Sedat Ceylan / BİLECİK (İGFA) – Osmaneli ilçesi İnönü Mahallesi Selçuk Bey Sokak'taki evinin önünden akşam saatleri kaybolan 9 yaşındaki Efe Fedai Yıldırım Sakarya otogarında bulundu.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal Efe Fedai Yıldırım’ın Sakarya’da bulunduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaymakam Ünal, 9 yaşındaki Efe Fedai Yıldırım’ı arama çalışması için seferber olan Belediye Başkanı Münür Şahin’e Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Zabıta Müdürlüğü, Bilecik AFAD, Bilecik Andak ekiplerine teşekkür etti.

Osmaneli Kaymakamlığının sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaymakam Ünal, evlerinin önünde oynarken bir daha haber alınamayan 9 yaşındaki Efe Fedai Yıldırım'ı bulmak için seferber olan başta Belediye Başkanı Münür Şahine, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Zabıta Müdürlüğü, Bilecik AFAD, Bilecik Andak ekiplerimize, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi parti Başkanlarına ve aramada en büyük desteği veren sevinçli haber gelinceye kadar hiç durmadan aranmadık, bakılmadık yer bırakmayan Osmaneli halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Ünal, "Çok şükür ki Efe Fedai Yıldırım Sakarya ilinde otogarda bulunmuştur. Ailesine sevenlerine gözünüz aydın Allah bir daha böyle bir acıyı hiç bir aileye yaşatmasın” ifadelerini kullandı.