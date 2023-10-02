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Bilecik'in kırsalı sıcak asfaltla buluştu
YAŞAM 02.10.2023, 10:35
Bilecik'te köy yolları sıcak asfalt ile buluşmaya devam ediyor.BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Özel İdaresi 2023 Yılı Yatırım Programı kapsamında asfalt programında yer alan Pazaryeri Karadede köy yolunda BSK kaplama çalışmasını tamamlandı.
İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince Karadede köy yolunda tamamlanan çalışmalar neticesinde; 1500 metre standartları yükseltilmiş asfalt köy yolunda vatandaşların kullanımına açıldı.
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