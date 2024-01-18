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Bilecik İl Özel İdaresi'nden Gölpazarı'nda yeni su hattı çalışması
YAŞAM 18.01.2024, 11:12
Bilecik'te Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü'nde İl Özel İdaresi ekiplerince yeni içme suyu hattı çalışmaları gerçekleştiriliyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü teknik ekipleri, KÖYDES kapsamında 2023 yılında gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarıyla kaynakta su verimini arttırdı.
Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü'nde yapılan yeni isale hattı çalışmaları ile içme suyu hattı cazibeli hatta dönüştürülerek, işletme maliyetinin en aza düşürülmesi hedeflendi.
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