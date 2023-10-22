Bilecik Emniyeti üniversitelileri 5 gün boyunca bilgilendirdi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen “El Ele Güvenli Geleceğe”, “En İyi Narkotik Polisi Anne”, “Siberay” ve “KADES (Kadın Destek Uygulaması)”isimli projeler kapsamında, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim döneminde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı fakülte ve Meslek Yüksek Okullarında öğrenim gören öğrencilerin bilgilendirilmesi kendilerini güvende hissetmeleri ve Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetlerinin ruhuna uygun olarak sürekli iletişim kanallarının açık tutulabilmesi, suç ve suçlularla daha etkin ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturabilmek amacıyla 5 gün boyunca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gülümbe Kampüsü içerisinde stant açtı.

Kurulan stantları yaklaşık 3 bin 475 öğrenci ziyaret etti.

Proje kapsamında standı ziyaret eden misafirlere gerekli bilgilendirmeler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yapıldı.