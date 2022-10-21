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Bilecik'e Hasçelik'ten kütüphane desteği

YAŞAM 21.10.2022, 10:16
Bilecik'e Hasçelik'ten kütüphane desteği

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan Balaban İlkokulu’nun kütüphanesi Hasçelik tarafından yenilenerek, eğitime sunulmaya hazırlanıyor.BİLECİK (İGFA) - Türk çelik sektöründe 55 yıldır faaliyet gösteren Hasçelik, Herkese Kitap Vakfı’nın düzenlediği “Her Köy Okuluna Bir Kütüphane” projesi kapsamında Bilecik Osmaneli’nde 600’ü aşkın öğrencinin eğitim gördüğü Balaban İlkokulu’nun kütüphanesini yeniliyor.

Proje kapsamında Hasçelik’in kitaplarından, raflarına, boyasından masalarına kadar baştan aşağı yenileyeceği kütüphaneden 600’ü aşkın öğrenci yararlanacak.

Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok, üretilen vasıflı çelikleri ile yaklaşık 55 yıldır sektörlerin gelişimine destek, insanların hayatına katma değer sağladıklarını belirtti.

"Ürettiğimiz her üründe insanı ve insan hayatına dokunmayı odağımıza alırken, geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimine de büyük önem veriyoruz" diyen Faydasıçok, "Geleceğe bırakılacak en değerli mirasın eğitim olduğu inancı ve sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde yenileyeceğimiz kütüphane ile çocuklarımızın, doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmasını amaçladık. Nesiller boyunca binlerce öğrencinin faydalanacağı kütüphane ile geleceğin eğitimli nesilleri yetişecek. Kütüphaneden alınan bilgilerle birçok mimar, doktor, mühendis doğacak. Böylesi önemli bir projede yer almak bize büyük gurur veriyor. Hasçelik olarak ülkemizin ihtiyacı olan gerek ekonomik gerekse sosyal değer üretme yönünden üstümüze düşen sorumluluğu almaya ve her alanda çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu

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