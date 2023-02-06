Bilecik depremzedeler için birlik oldu

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7’lik depremin ardından Bilecik İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde durum değerlendirmesi yapan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın çağrısıyla deprem bölgesinde oluşabilecek kan ihtiyacı için Bilecik’liler kan bağışında bulundu.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Soğuk hava ve kar yağışına rağmen Atatürk Parkında Türk Kızılayı mobil kan merkezine akın eden Bilecikliler depremzedeler için kan bağışı yaptı.

Öte yandan Bilecik Valiliği, depremzedelere ulaştırılmak üzere ayni yardım kampanyası başlattı.

Yardımların, Bilecik merkezde Atatürk Spor Salonu’nda kurulan yardım toplama merkezi ve ilçelerde ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve ilçe belediyelerine teslim edilmelerini istedi.