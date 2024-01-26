Bilecik Bozüyük'te toplu sözleşme sevinci

Bilecik'te Bozüyük Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı. Daimi işçiler ve Personel A.Ş. çalışanlarını kapsayan sözleşmede yevmiyelere yapılan yüzde 103,3 ve yüzde 105,5 zam oranları işçiler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük Belediye Başkanlığı işçileri ile Bozüyük Belediyesi Personel Anonim Şirketi işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi 26.01.2024 tarihinde 2 yıl geçerli olmak üzere imzalandı.

Kadrolu İşçilerin günlük yevmiyelerine yüzde 103.3, Şirket işçilerinin günlük yevmiyelerine yüzde 105.5 oranında artış yapıldı.

Sosyal yardım kalemlerine ortalama yüzde 85 ila yüzde 219 oranında değişen artışlar uygulandı.

Başkanlık makamında yapılan görüşmeler ve Toplu İş Sözleşmesinin hazırlanarak imzalanmasının ardından Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende işçilerle bir araya geldi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, Türkiye'nin ekonomik koşullarında 6 aylık dönemlerde her şeyin enflasyonun büyük oranlarda arttığı yüzde 100'lere varan rakamların konuşulduğu yüzde 50'lerin konuşulduğu bir ortam yaşandığına dikkati çekti.

"Kadrolu işçilerimizin sözleşmemizdeki yevmiye ücreti 590 liraydı, bu rakamı 3.3 arttırıyoruz yani 1.200 lira yapıyoruz" diyen Bakkalcıoğlu, "Personel Şirketi çalışanlarımıza bir çıt daha dokunalım dedik, onların o 535 liralık ücretlerini 5,5 arttırıyoruz yani 1200 lira ve 1100 lira gibi temel yevmiyelerimiz var. Bu çerçevede şöyle söyleyeyim en düşük memurun ücreti hükümetimizin belirlediği 40.000 küsürlerde 40.500'lerde kadrolu işçimiz de o ücreti hemen hemen bordrosunda görecek. Personel ücretimizde onun kadar olamayacak tabii birden yapamıyoruz ama o da 34-35.000 liraları görecek bordroda. Yani 17.000 lira asgari ücretin 2 katı bordro görecek arkadaşlar. Benim sizden dileğim Bozüyük halkına başta ben olmak üzere hepimiz bütün hizmetleri götürelim istiyorum. Görevlerinizde titiz ve düzenli çalışmanızı rica ediyorum ve böylelikle gelecek Bozüyük'ün temellerini atalım istiyorum, hepinize hayırlı olmasını diliyor, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum” diye konuştu.