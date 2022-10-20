Bilecik Bozuyük'te engelli vatandaşların talebine duyarsız kalınmadı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan alt geçitte meydana gelen zemin bozukluğu nedeniyle engelli bireylere tehlike arz ediyor, vatandaşlara zor anlar yaşatıyordu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik’in durumu Bozüyük Belediyesi'ne iletmesiyle alt geçitte çalışma başlatan belediye ekipleri alt geçitte bulunan zemin bozukluklarını onardı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na teşekkür eden Dernek Başkanı İsmail Çelik, “Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan benimde kullandığım zemininin bozulması sonucu özellikle engelli vatandaşlarımıza tehlike arz ettiğini ilgili yetkililere bildirdiğim çağrıma duyarsız kalınmadı. Karayolu yaya alt geçidinin asfalt zemin yapılmasını gerçekleştiren Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ve Başkan Yardımcısı İsmail Sağıroğlu'na çok teşekkür ederim” dedi.