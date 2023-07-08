Bilecik Bozüyük'te dokumacılık heyecanı

Bilecik'in Bozüyük Belediyesi Sanat Atölyeleri kapsamında başlayan “Bir Mekik Bir İp” Atölyesi’nde öğrenciler dokumacılığı ve eski geleneği yeni fikirlerle birleştirmeyi öğreniyor.BİLECİK (İGFA) - Bilecik'e bağlı Bozüyük Belediyesi'nde yer alan farklı branşlarda hazırlanan eğitici ve öğretici Sanatevi yaz atölyeleri çocuklarla buluşmaya büyük bir heyecanla devam ediyor. 8 yaş ve üzeri ile 10 yaş ve üzeri olmak üzere 2 grup halinde devam eden dokumacılık atölyesinde öğrenciler ilk dokuma çalışmalarını yaptılar. Eğitmen Gülcan Külcü nezaretinde devam eden atölye çalışmasında öğrenciler el becerilerini geliştirerek tatillerini en iyi şekilde değerlendiriyor.