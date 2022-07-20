Bilecik bisiklet turizminin uğrak noktası

Bilecik Belediyesi, şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tüm dünyaya duyurulmasında önemli işlevleri olan bisikletli turistleri ağırlamaya devam ediyor.

BİLECİK (İGFA) - Bu amaç doğrultusunda Fransa ve Polonya’dan bisikletleriyle yola çıkan turistleri Bilecik’te ağırlayan Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz, konuklarına şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri hakkında bilgiler verdi, broşür ve dergiler takdim etti.

175. TURİST BİLECİK’TE MOLA VERDİ

Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde şu ana kadar 175 yabancı konuğun ağırlandığını hatırlatan Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz, konu hakkında verdiği bilgide, ‘’Bilecik’te turizm çalışmalarımızı genişletmek adına dünya, kıta ve ülkeler gezisine en ucuz ulaşım aracı olan bisikletle yola çıkıp kentimize gelen, her kıtadan, 30 farklı ülkeden, çok çeşitli amaçlarla, çeşitli meslek ve farklı yaşlardan, 175 kilik yabancı bisikletli gezgin konuğumuz oldu. Bazen tek başına çıkılan yolculukların gücüne, bazen de çiftlerin mutluluklarına, grupların coşkusuna tanık olduk. Yazdıkları kitap ve blogların satırlarında yer aldık, yüzbinlerce okur ile buluştuk. Gelen turistlere Bilecik’le ilgili bilgi yanında dergi ve broşürler vererek, şehrimizin güzelliklerini duyurma fırsatı buluyoruz. Konuklarımız da Bilecik’te çektikleri fotoğrafları tüm dünya ile paylaşmış oluyor’’ ifadelerini kullandı.