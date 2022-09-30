BİLDEF'ten İGF'ye 'Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri' davet ziyareti

Bursa İl Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Alp, 7 Ekim'de Bursa Merinos'ta açılışı gerçekleştirilecek olan 5. Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri etkinliğine tüm herkesi davet etti.BURSA (İGFA) - Kısa adı BİLDEF olan Bursa İl Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Alp, Başkan Vekili Ali Bozkurt ve Çorumlular Derneği Başkanı Hüseyin Görgülü, İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) ve İGF Haber Ajansı ile Bursa İnternet Gazetecileri Derneği'ni ziyaret etti.

7 Ekim’de resmi açılışı gerçekleştirilecek ve 9 Ekim’e kadar sürecek olan 5. Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri’ne vatandaşların katılım sağlamasını istediklerini belirten Başkan Alp, Bursa ve Anadolu’nun bir araya geleceği organizasyona imza atacaklarını söyledi.

30 ilin katılımıyla düzenlenecek olan tanıtım günlerinin resmi açılışının 7 Ekim Cuma günü saat 16'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceğini belirten Başkan Alp, el sanatları ve hediyelik eşyadan yöresel lezzetlere kadar Anadolu’yu Bursa’ya getirecek olan BİLDEF'in kültür ve turizm değerlerini de şehre taşıyacaklarını kaydetti.

İGF Genel Başkanı ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, yapılan ziyaretten ve davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Anadolu buluşmasına olanak sağlayan BİLDEF yönetilcilerini tebrik etti.