BİLDEF 10.yılını kutladı

Kısa adı BiLDEF olan Bursa il Dernekleri Federasyonu’nun kuruluşunun 10. yılı Merinos AKKM Yıldırım Beyazit Salonu’nda yoğun bir katılımla kutladı. Siyaset ve Sivil Toplum Kuruluşları ve BİLDEF'e bağlı 35 İl Derneği üyelerinin katılımıyla gerçekleşen kutlamada kurucu üyelere birer plaket verildi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Dernekleri Federasyonu kuruluşunun 10. yılına özel program düzenledi.

Merinos AKKM'de gerçekleşen programa yoğun katılım oldu.

BİLDEF Genel Başkanı Ramazan Alp, insanların birbirini tanımadığı dönemlerde iç ve dış mihrakların ürettiği çatışmacı, kavgacı, hoşgörüsüz stratejiler ile zaman zaman sağcı-solcu, Alevi-Sünni, Türk-Kürt, Laik-anti laik diyerek birbirlerine düşürüldüğünü belirterek, "Bunu gören bizler 'aynı ağacın farklı dallarıyız' düsturu ve farklılıklar bizim zenginliklerimizdir sloganıyla bir harç gibi birbirimize yapışarak Bursa İl Dernekleri Federasyonunun temellerini attık. Bugün BİLDEF toplumsal bütünleşmeye katkı sunan önemli bir kurum haline gelmiştir. İnsanımızın birini tanıma, kaynaşma, dayanışma, aralarında ki önyargıları kırma ve kalın duvarları kaldırma adına başlattığımız bu kardeşlik projesinin 10. yılının onurunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Son 10 yılda yaptıkları çalışmaları da aktaran Başkan Alp’ten sonra birer konuşma yapan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, CHP Milletvekili Orhan Sarıbal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş hemşehri derneklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının şehre katkılarına değinerek BİLDEF'in Bursa adına önemli bir kurum olduğunu söylediler.

Bu arada BİLDEF Kurucu Başkanı Mustafa Dursun’un aldığı plaket ve yaptığı konuşma sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırılması nedeniyle program sonlandırıldı.