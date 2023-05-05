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Bilali Şenlikleri için geri sayım

YAŞAM 05.05.2023, 16:12
Bilali Şenlikleri için geri sayım

Mezopotamya’da yaklaşık 8 bin yıldır hasat döneminin başlangıcı kabul edilen Bilali Şenlikleri, 7 Mayıs Pazar günü 6'ncısı yapılacak.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı eski adı 'Bilali' olan Alımlı köyünde Uluslararası Tasarım Vakfı, Mardin Turizm İşletmeleri Derneği , Artuklu Belediyesi Mardin Ticaret Odası işbirliği ile geleneksel  Bilali Şenliği  7 mayıs 2023 pazar günü saat 11:00-18.30 saatleri arasında  altıncısı  yapılacak. Her yıl çevre il ve ilçelerden yoğun katılımla gerçekleşen şenlikte katılımcılar  geleneksel oyunların yanı sıra uçurtmalar ile  ile gökyüzünü şenlendirecek. Bereket için duaların okunacağı şenlikte, yöresel sanatçılar rebabçı davul  zurna ve dengbejler yer alacak.

Uluslararası Tasarım Vakfı Başkanı Nihat Erdoğan, Bilali Şenlikleri’nin Uluslararası Tasarım Vakfı   Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Alımlı muhtarlığı işbirliği ile Artuklu Belediyesi, Mardin Ticaret Odası  sponsorluğunda gerçekleştirileceğini belirterek  Bilali Şenlikleri’nin binlerce yıldır kutlanan bereket bayramları arasında yer aldığını söylerken, "Bu coğrafyada her tarım hasadı öncesi köylüler toplanır, dua yapılır, yemekler yenilirdi. Ardından da Mezopotamya’da hasat başlardı. Bir hasat bayramı bu. Onun içine bir araya geldik, dualarımızı ettik. Tarıma geçmemiz eğer 8 bin yıl önceyse, 8 bin yıllık bir geleneğin kaybolmamasına çalışıyoruz. Bir köy yarım asırlık geleneğine tekrar kavuşuyor. Alımlı köyünde, 1958 yılına kadar arpaların sararmasıyla birlikte hasat döneminin başladığını müjdeleyen bir halk şenliği kutlanmaktaydı.  Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bilali Şenliği ile bölgenin somut olmayan kültürel mirasları arasında olan bir ritüelin köylülerle birlikle tekrar düzenlenerek yaşatılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve koruma altına alınan Bilali köyünün, kültür turizm destinasyonlarından biri olması hedefleniyor. Bu yıl, 7 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Bilali Şenliği’ne herkesi bekliyoruz" dedi.

Şenlik kapsamında yemekler pişecek paylaşılacak, halaylar çekilecek ve Mezopotamya ovasında ilk yetişen bitki olan Arpa hasadı için bereket duaları yapılacak. Geleneksel el sanatları ve yemek atölyeleri düzenlenecek, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, halk oyunları, rahvan at yarışları ve uçurtma  vb etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar için oyun istasyonlarında topaç, aşık, yakar top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel çocuk oyunları düzenlenecektir. Mardin’in kaybolmaya yüz tutmuş somut ve somut olmayan kültürel mirasının tanıtılması canlandırılması ve yaşatılmasını sağlamak amacının güdüldüğü projede   Alımlı Köyünde Bilali ve Mardin’de Haset Marena adı altında bahar aylarında düzenlenen halk şenliklerinin bahar bayram ve ritüellerinin, gelenek göreneklerin , yemek kültürü, geleneksel çocuk oyunları, köy seyirlik oyunları, masal, müzik, halay gibi somut olmayan kültürel miras ögelerinin  kaybolmaması için tanıtılıp halkta farkındalık kazandırarak yaşatılması planlandı.

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