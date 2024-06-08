Bilal Özdoğan'dan anlamlı bağış

Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar ilçe meydanına kurulan Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi çadırını ziyaret ederek önemli bir etkinliğe imza attı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyasında, Başkan Özdoğan da kan bağışında bulunarak herkesi kan vermeye davet etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Hacılar Meydanı'nda Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi tarafından bir çadır kuruldu. Kan bağışı konusunda ilçe halkını bilinçlendirmek ve kan vermek isteyenlerin kan bağışlarını alan çadırı ziyaret eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, donör kazanım uzmanı Fatih Polat’tan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Bilgilendirmeden sonra Başkan Özdoğan kan bağışı için kollarını sıvadı. Kan bağışının önemine dikkat çeken Başkan Özdoğan, “ERÜ kan merkezi çalışanlarına ilçemizde böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Biz de düzenli olarak kan vermeye çalışıyoruz. Erkeklerde üç ayda bir, kadınlarda ise dört ayda bir kan verilmesi tavsiye ediliyor. Kan vererek can veriyoruz, hayat veriyoruz. Kan vererek hem ihtiyacı olanlara umut oluyoruz hem de sağlığımızı koruyoruz.” dedi.

Başkan Özdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Kan, acil değil sürekli ihtiyaç olan bir konu. Gündemde olduğu için bu hem duyarlılığı vatandaşlarımızla paylaşmak hem de katkıda bulunmak adına bu kampanyaya katılıyoruz. Üniversitemizin kan merkezi belirli periyotlarda ilçemize gelip vatandaşlarımızdan kan verebilecek durumda olanlardan kanları alıp tabii ki hastanemizde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. Bu manada da ben Fatih hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Ben bu vesileyle Hacılarlı hemşerilerimizi her zaman kan vermeye davet ediyorum. Gelişen, büyüyen bir Kayseri’de sadece anonslarda değil, her zaman için bir damla kana ihtiyaç olan hastalarımız olabiliyor. Hem kan verelim hastalarımıza yardımcı olalım hem de kan verelim sıhhat bulalım. Erciyes Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum."

Erciyes Üniversitesi kan merkezi çalışanları, Başkan Özdoğan’a duyarlılığından ötürü teşekkür ederek, ilçe halkının yoğun ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ettiler.