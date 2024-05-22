Bilal Erdoğan'dan 'Güzide Gençlik'e ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Güzide Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan’a merkezde sürdürülen eğitim faaliyetler hakkında bilgi verdi.KOCAELİ (İGFA) - Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Gebze Belediyesi Güzide Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilecek 12. Fetih Kupası için Gebze Tarihi Hünkar Çayırı’nda düzenlenen lansman toplantısına katıldı. Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve beraberindeki heyetle düzenlenen tanıtım toplantısının ardından Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün davetlisi olarak ziyaret ettiği Güzide Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

ERDOĞAN GÜZİDE GENÇLİĞİ ÇOK BEĞENDİ

Gebzeli gençlerin yoğun olarak kullandığı Güzide Gençlik Merkezi hakkında, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan’a merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ziyaretinden ötürü Erdoğan’a teşekkür etti. Çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldığı Güzide Gençlik Merkezi’ni oldukça beğenen Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ekibini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. KBB Başkan Vekili Hasan Soba, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve beraberindeki heyetin de katıldığı ziyaret, merkezde eğitim gören gençler ve görevlilerle hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.