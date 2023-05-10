BİKEP Oylat'ta buluştu

Bursa İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu’nun (BİKEP) belirli aralıklarla farklı ilçelerde gerçekleştirdiği istişare toplantısı, bugün İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde Oylat’ta yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'da belediye çalışmalarında vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla kurulan Bursa İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu’nun (BİKEP), belirli aralıklarla düzenlediği istişare toplantılarını sürdürüyor. Farklı ilçelerde belediyelerin ev sahipliğinde yapılan toplantılar kapsamında, BİKEP bugün Oylat Kaplıcalarında buluştu.

İnegöl Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısı Çağlayan Otelde yapıldı. İnegöl Belediyesi adına İnsan Kaynakları Müdürü Osman Kalkan’ın hazır bulunduğu toplantıya; Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, Gemlik, Gürsu, Karacabey, Keles, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi ve Yıldırım belediyelerinden temsilciler katıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da toplantının bir bölümüne katılarak misafirlerle bir araya geldi.

“DEĞER VERİRSEN DEĞER BULUYORSUN”

Toplantı sırasında kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Taban, “İnsan kaynakları özelinde biz çok heyecanlıyız. İnsan kaynakları ve eğitim dairemizde özellikle kendi sürecimiz içerisinde değer verirsen değer buluyorsun kabilinden burada çok kıymetli çalışmalar yapmaya başladı arkadaşlarımız. Buradan da çok ciddi sonuçlar almaya başladık” dedi.

Toplantıda; vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek, belediyeler arasında tecrübe ve bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak, karşılaşılan sorunların giderilmesi için ortak stratejiler belirlemek ve bu konuda iş birliği yapmak için gerekenler ele alındı. Toplantı sonunda İnegöl Belediyesi tarafından misafirlere hediye takdimleri gerçekleştirildi.