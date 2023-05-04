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BİBU Reklam Ajansı açıldı

YAŞAM 04.05.2023, 15:20
BİBU Reklam Ajansı açıldı

Keşanlı genç girişimci Alpcan Demir tarafından kurulan BİBU Reklam Ajansı 29 Nisan tarihinde yapılanaçılış töreni ile Keşan’da bulunan Halil İbrahim Gümülcineli İş Hanı’nın 4. katında ofis ve stüdyo olarak iki bölüm halinde hazırlanarak ulusal ve uluslararası çerçevede hizmet vermeye başladı.EDİRNE (İGFA) - Alpcan Demir'in iş portfolyosunda Penti, Turkcell, Hilton, Conrad, TotalEnergies, LindeGas, Parex, ZF Aftermarket, ZY Traktör, Maylo, Lila Grup, Espark, Tekira, CANİK Silah gibi yerel ve global markalarındijital tasarım ve baskılı iş tasarımları ile sosyal medya yöneticiliği bulunuyor.

''Markanızı Cümle Aleme Reklam Edelim'' sloganı ile iş hayatına başlayan BİBU Reklam ajansı; sosyal medya yönetimi, tanıtım filmi, ürün görselleştirme, reklam yönetimi, kurumsal kimlik oluşturma, kreatif tasarım, web site tasarımı, mobil uygulama geliştirme ve dijital tasarıma dair çok sayıda iş konusunda faaliyet gösterirken bölgede ilk kurulan video stüdyosu ile de hizmet verecek.

Açılışa başta Keşan Belediye Başkan’ı Mustafa Helvacıoğlu olmak üzere Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, geçmiş 3 dönem Keşan Belediye Başkanlığı yapmış Opr. Dr. Mehmet Özcan, CHP Keşan İlçe Başkanı Saner Özdilek, DEVA Partisi Keşan İlçe Başkanı Kerem Harmanlı, CHP 3. sıra milletvekili adayı Ufuk Kanışkan, MHP Keşan İlçe Yönetim Kurulu, SP Yönetim Kurulu, MHP 1.sıra adayı Ali Özer, MHP 2.sıra adayı Ayvaz Yalaza, Vatan Partisi 2.sıra adayı Çetin Alabak, Bağımsız milletvekili adayı Ergin Arslan, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, İl Genel Meclis Üyeleri Erdoğan Gümülcineli, Erdinç Can, Keşan Belediye Meclis Üyeleri, ESTAB Başkanı Süleyman Gürsel PAÇAMAN, GÜNEKAB Başkanı Erhan Engin STK temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları gibi önemli isimlerde katılarak iyi dileklerini sundular. Açılış töreninin sunuculuğunu İstanbullu Program YapımcısıAdem Katılmış yaparken, fotoğraf ve video çekimlerini Stüdyo Kadraj ekibi üstlendi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Alpcan Demir, konuşmasının sonunda kız arkadaşına da teşekkür ederek kadına verilmesi gereken değerin ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı. Konuşmasının tamamı ise şu şekilde oldu;

“Gelişen, globalleşen ve dijitalleşen dünyamızda dijital reklamcılığın etkisinin arttığı bu dönemde kurmuş olduğumuz dijital reklam ajansımız ile yerel de ve global de fikirlerinizi hayata geçirmek üzere yola çıkmış bulunmaktayız. Bugün bölgemizin ilklerinden biri olan dijital reklam ajans girişimimizi sadece bölgemizde değil ülkemizde ve globalde de ses getiren noktalara getirmek ilk hedefimiz. Bugünleri daha çocukluk yıllarımda planlayan, bugünleri tüm çevreme anlatarak, sürekli bu hedef doğrultusunda çalışmalar yapan biri olarak bugün bu ofisin açılışında bu kurdeleyi keserken verdiğim mücadeleler gözümün önüme geliyor ve işte başardım diyebilmenin gururuyla bugün burada bulunan sizlerin huzurunda bibu Reklam Ajansımın açılışını gerçekleştirmek benim için inanılmaz bir gurur tablosu. Bugün yanımızda bulunamayıp bizlere mesaj yoluyla iyi dileklerini ileten herkese ve bugün burada bulunan birbirinin hangi görüşten olduğuna, hangi dinden, hangi ırktan olduğuna, neye inandığına bakmaksızın bir araya gelen sizlere bu önemli ve benim için tarihi olan bugünde yanımda olduğunuz için hepinize tek tek teşekkür eder büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Ayrıca çıktığım bu yolda ne olursa olsun tüm sıkıntılara rağmen bana desteğini esirgemeyen aileme, arkadaşlarıma ve kız arkadaşıma teşekkür ederim. “

Alpcan Demir’in ardından söz alan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, genç girişimcilerin iş hayatına atılmasından memnuniyet duyduğunu, genç girişimci Alpcan Demir’in çıktığı bu zorlu yolda tüm zorluklara göğüs gererek ilerleyeceğine inandığını ve artık alın teri kadar akıl terinin de önemli olduğu bugünlerde dijital dünyada yapılan işlerin büyük küçük tüm işletmeler için önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından açılış kurdele kesilerek BİBU Reklam Ajansı iş hayatına ilk adımını attı.

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