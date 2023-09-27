Beyoğlu Kültür Yolu Festivali coşkusuna hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 30 Eylül – 15 Ekim tarihlerinde düzenleyeceği Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezi’nde birbirinden heyecanlı etkinlikler gerçekleştirecek.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere hayata geçirdiği Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin sekizinci durağı olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde birbirinden keyifli etkinlikler düzenliyor.

Türk Telekom’un yüksek teknolojik birikimini sanata yansıttığı Atatürk Kültür Merkezi’nin dış alanında kurulacak Türk Telekom Açık Hava Sahnesi; 30 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında konserler, film gösterimleri ve ödüllü yarışmalar ile ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Festival kapsamında; Ekin Uzunlar, Ümit Besen, Pamela, Göksel, Ceza, Bilal Sonses, Gripin, Kolpa ve Can Bonomo gibi müzisyen ve gruplar en beğenilen şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyecek. Pazartesiden perşembeye hafta içi dört gün yapılacak film gösterimlerinin yanı sıra pazar günleri sanatçı katılımlı buluşmalarda ziyaretçiler, sinema yıldızlarıyla birlikte film izleyip sohbet etme fırsatı bulacak. Yeşilçam’ın önemli ismi Hülya Koçyiğit ve Organize İşler Sazan Sarmalı filminin oyuncusu Atakan Çelik, Türk Telekom Lounge alanında sevenleriyle bir araya gelecek.

Katılımcılar; sanatın kalbi AKM’de düzenlenen konser ve film gösterimlerinin yanında ödüllü yarışmalar ve interaktif sahne sohbetleriyle gün boyu festivalin tadını çıkaracak. Ayrıca oyunseverlere yönelik; dünyaca ünlü dijital oyunların turnuvaları düzenlenecek. Türk Telekom’un teknoloji ile sanatı buluşturduğu AKM, Robot Cafe’nin kahve ikramlarıyla ziyaretçilere dijital deneyimler sunarken, girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerinin deneyimlerini paylaşacağı sohbetlere de ev sahipliği yapacak.