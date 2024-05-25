Beylikdüzü’nden uzaya yolculuk 

Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki ilk planetaryumu (gökevi) açarak çocukları gök bilimiyle tanıştırdı. Güli Akkuş Gündüz Bakımevi’nin içinde açılan planetaryum, çocuklara ve gençlere güneş sistemi, yıldızlar, gezegenler ve galaksiler hakkında temel bilgiler verirken onları uzayın derinliklerine çıkaracak heyecanlı yolculuklara davet ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü’nün ilk planetaryumunu (gökevi) açarak ilçedeki çocukları gök bilimiyle tanıştıran Beylikdüzü Belediyesi, 2023’ün sonundan bu yana uzayın sırlarını keşfetmeye meraklı yüzlerce ziyaretçiyi ağırladı. Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan Güli Akkuş Gündüz Bakımevi’nin içinde açılan planetaryumda, anaokulundan lise düzeyine kadar çocuklar için videolar ve görseller mevcut. Bu merkezde çocuklara uzayla ilgili bilgiler verilirken aynı zamanda uzaydaki yeni gelişmeler de aktarılıyor.

UZAYIN DERİNLİKLERİNE HEYECANLI YOLCULUK

Planetaryum, çocuklara ve gençlere güneş sistemi, yıldızlar, gezegenler ve galaksiler hakkında temel bilgiler verirken onları uzayın derinliklerine çıkaracak heyecanlı yolculuklara davet ediyor. Özel olarak tasarlanmış kubbesinin altında, belirli sayıda koltuk ve bir görüntüleme sistemi ile sanal bir gökyüzü oluşturan planetaryum, insan ufkunun sınırlarını ve ötesini, 360 derece bir evren küresi içinde izlemeye imkân sağlıyor.

MERKEZE GİRİŞ ÜCRETSİZ

Cumartesi ve pazar günleri, bu özel deneyim alanında, klimalı rahat bir ortamda, özellikle uzay temalı filmlerle hem eğlenen, hem öğrenen çocukların hayranlığı ve heyecanı ise gözlerinden okunuyor. Yaş gruplarına göre farklı içeriklerin sunulduğu merkeze giriş ücretsiz, biletlere ise Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi’nin (BAKSM) gişesinden ulaşmak mümkün.