Beylikdüzü’nde emekliler için ödüllü tavla turnuvası

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan emekli vatandaşlar için Ödüllü Genç Emekli Tavla Turnuvası düzenledi. Beylikdüzü Emekliler Lokali’nde iki gün boyunca devam eden turnuvada 64 kişi kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan, turnuvanın sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.İSTANBUL (İGFA) - İlçe halkının keyifli vakit geçirmesi için birçok etkinliğe imza atan Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, emekli vatandaşlar için Ödüllü Genç Emekli Tavla Turnuvası düzenledi. Beylikdüzü Emekliler Lokali’nde iki gün boyunca devam eden turnuvada 64 yarışmacı kıyasıya mücadele etti. Turnuvada Erkan Özer birinci olurken, ikinci Ali Güller, üçüncü Gürsel Mutlu, dördüncü ise Tunç Çelik oldu. Dereceye giren emeklilere hediyelerini Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Turan ve Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Esmer takdim etti.

“CENTİLMENLİK KAZANDI”

Ödül töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, “İki gün süren tavla turnuvamızı nihayete erdirdik. Yoğun bir katılım oldu ve centilmenlik kazandı. Tüm katılımcılara teşekkür ederim. Bu gibi turnuvaları sıklıkla devam ettirmek istiyoruz ve bu anlamda sizlerin de görüş ve önerileri bizim için çok kıymetli. Her zaman böyle aktivitelerde bir araya gelmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.