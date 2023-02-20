Beylikdüzü'nün İskenderun'daki Çadır Kent'i yeni nefes oldu

Beylikdüzü Belediyesi’nin, yıkıcı iki depremin ardından Hatay İskenderun’a kurduğu çadır kent depremzedelere yuva olduHATAY (İGFA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 bine yakın insanın yaşamını sürdürdüğü çadır kente şimdiye kadar 4’ü sahra olmak üzere 866 adet çadır ulaştırılırken 450 çadırın da sevkiyatı yapıldı.

Mutfak, yemekhane, yaşam konteynerleri, revir, çocuk alanı, tuvalet ve duş bulunan alanda güvenlik, aydınlatma ve gerekli alt yapı çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Hatay’a şimdiye kadar 184 yardım tırı ulaştırdıklarını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bir yandan çadır kentimizdeki çalışmaları yürütüyor bir yandan da ilçemizden afet bölgesine dayanışma köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Bugünleri birlikte, el ele vererek aşacağız” dedi.