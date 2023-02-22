Beylikdüzü'nün gönülü ordusu dayanışma köprüsü kurdu

Beylikdüzü Belediyesi’nin, yıkıcı iki depremin ardından başlattığı dayanışmaya her yaştan Beylikdüzülü destek verdi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından başlattığı yardım çalışmasına gönüllü ordusu destek veriyor. Depremin ilk anlarında başlatılan yardım kampanyasına katılan Beylikdüzülü vatandaşlar, Pazar İstanbul Afet Sonrası Lojistik Destek Merkezi ve Kapalı Barınma Alanı’na akın etti. Şimdilerde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam eden çalışmalara deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeler ile ilgili yardım yapan Beylikdüzülüler, hem malzemelerin tasfiyesi hem de paketlenmesine yardımcı oluyor. 7’den 70’e her yaştan binlerce gönüllü deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarının sarılmasına bir nebze de olsa katkı sunmak amacıyla canla başla çalışıyor.

YÜZLERCE GÖNÜLLÜ DESTEK VERDİ

Tüm bu çalışmaların yanı sıra aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 992 gönüllü, arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere yürütülen tüm faaliyetlere destek vermek üzere deprem bölgesine gitti. Öte yandan BeylikdüzüOffroad Kamp ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile Beylikdüzü Motosiklet Grubu da gönüllü olarak çalışan bir diğer grup oldu. Ekipler, Beylikdüzü Belediyesi tarafından hazırlanan yardım malzemelerininulaşılması güç olan noktalara sevk edilmesini sağladı.

“BÜTÜN KOMŞULARIMA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Beylikdüzü’ndeki yardımlaşma duygusunun üst seviyede olmasından mutluluk duyduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,“O güzel enerjinizle göndermiş olduğunuz ürünleri deprem bölgesine ulaştırdık. BeylikdüzüOffroad kulübümüz orada. Günlerce sizin yolladığınız malzemeleri köy köy dolaşarak ulaştırdı. Ayrıca gönüllü motokuryelerimiz 24 saat esasına göre yardım malzemelerini dağıtıyorlar. Bütün komşularıma desteklerinden ötürü yürekten teşekkür ediyorum. Bize emanet ettiğiniz her şeyi afet bölgesine ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.