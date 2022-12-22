Beylikdüzü'nün 'Beslenme Saati'ne Kılıçdaroğlu desteği

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Beslenme Saati” uygulamasına bir destek de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü'nde 'Beslenme Saati' uygulamasıyla ilgili projenin Türkiye elçiliğini üstlenen Selvi Kılıçdaroğlu’nun ilçeye yaptığı ziyaretin ardından Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın paylaştığı videoyu alıntılayan Kemal Kılıçdaroğlutüm okullarda bu uygulamanın hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkemin tüm çocukları mutlu olmayı hak ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle çocuklarımız için gece gündüz çalışan belediye başkanlarımız var. İktidara geldiğimizde Beslenme Saati tüm okullarda uygulanacak. Devlet, çocuklarının hep yanında olacak” dedi.

“10 AYDA TAM 110 BİN BESLENME PAKETİNİ ÇOCUKLARA ULAŞTIRDIK”

Desteği için Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür eden ve Selvi Kılıçdaroğlu ile projenin daha geniş kesimlere yayılacağını belirten Mehmet Murat Çalık, Türkiye’de bir ilk olarak Beylikdüzü'nde başlattıkları uygulamayla 10 ayda tam 110 bin beslenme paketini çocuklara ulaştırdıklarını söyledi. Başkan Çalık, "Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde Türkiye Beslenme Saati’ne dönüşen bu proje ülkemizin her yerinde çocuklarımıza umut olacak” dedi