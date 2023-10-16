Beylikdüzü'ne kışlık ilk fideler minik ellerden

Beylikdüzü Belediyesi’nin üreten ve kendine yetebilen bir kent yaratma hedefiyle hayata geçirdiği Yaşam Bahçesi’nde kışlık fide dikimi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın katılımıyla gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin bir yandan kent tarımını desteklemek bir yandan da ihtiyaç sahibi ailelerin temiz ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak hedefiyle ilçeye kazandırdığı Yaşam Bahçesi’nde kış mevsiminin ilk fideleri dikildi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte minik öğrenciler kış mevsiminin ilk fidelerinitoprakla buluşturdu. Brokoli, karnabahar, pırasa, karalahana, beyaz lahana, kıvırcık, marul, soğan, turp, ıspanak, pazı,roka,tere ve maydanozgibi kışlık sebzeleri, minik ellerin toprakla buluşturduğu etkinlikte, çocukların heyecanı görülmeye değerdi.

Fide dikim programında çocuklarla bir araya gelerek kentsel tarımın önemine dikkat çeken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bu kentin toprakları bu kentin yoksullarını doyursun diyerek hayata geçirdiğimiz Yaşam Bahçesi’nde çocuklarla birlikte kışlık fide ekimlerinin dikimini gerçekleştirdik. Beylikdüzü’ndetoprağa ve üretmeye önem veren bir anlayışla yol yürümeye devam ediyoruz. Yaşam Bahçesi’nde yetiştirdiğimiz tonlarca sebzeyi deihtiyaç sahibi komşularımızın sofrasına taşıyarak her daim dayanışmanın önemine vurgu yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.