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Beylikdüzü'ne gözlemevi ve fizik parkı müjdesi

YAŞAM 29.01.2024, 13:12
Beylikdüzü'ne gözlemevi ve fizik parkı müjdesi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede yapımı devam eden projeleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başta Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi olmak üzere devam eden projelerin çok kısa sürede hayata geçirileceğini söyleyen Başkan Çalık, “Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi ve Prof. Dr. Erdal İnönü Fizik Parkı ile burası Beylikdüzü’nün en özel mekânlarından birisi olacak. Bu bereketli Anadolu topraklarında binlerce Aziz Sancar yetişsin istiyoruz. Onun için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. İlk olarak Barış Mahallesi’nde yapımı devam eden pazar yerinde incelemelerde bulunan Başkan Çalık daha sonra Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gürpınar Mahallesi’nde yapımı devam eden Beylikdüzü Kent Enstitüsü ile Mehmet Nuri Solmaz Çocuk Bakımevi’ndeki çalışmaları inceleyen Başkan Çalık, Beylikdüzü’ne 10 yeni kreş kazandırdıklarını ifade etti.

“BU BEREKETLİ ANADOLU TOPRAKLARINDA BİNLERCE AZİZ SANCAR YETİŞSİN İSTİYORUZ”

Yakın zamanda açılışı yapılacak olan Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nin yanında gözlem evi ve Prof. Dr. Erdal İnönü Fizik Parkı’nın yapımının da devam ettiğini ifade eden Başkan Çalık, “İnşallah burada yakın zamanda bu kentin evlatlarıyla uzayı gözlemleyeceğiz. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nde de son rötuşlar yapılıyor, Prof. Dr. Erdal İnönü Fizik Parkı’yla birlikte burayı açacağız. Fizik parkı ve bilim sanat merkeziyle burası Beylikdüzü’nün en özel mekânlarından birisi olacak. Parkın içerisinde çocuklarımız için de açık hava laboratuvarı bulunacak. Bu bereketli Anadolu topraklarında binlerce Aziz Sancar yetişsin istiyoruz. Onun için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

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