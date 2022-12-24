Beylikdüzü'ne Çoksesli Çocuk Korosu

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu kuruluyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve ülke çapında sayısız başarıya imza atan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası (BGSO), Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu (BÇGK) ve Beylikdüzü Big Band gurubunun ardından şimdide de Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu kuruluyor. Koro için başvurular, 29 Aralık tarihine kadar Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) öğrenci işlerinden yapılacak. Başvuruların ardından performansa dayalı seçme sınavı ise 8 Ocak tarihinde BAKSM Trakya Salonu’nda gerçekleşecek.

7-12 yaş aralığındaki çocuklardan oluşacak koronun seçmelerinde korist adaylarının müzik kulağı ve ritim duygusunun gelişmiş olmasına dikkat edilecek. Seçmelerin ardından koroya dahil olan çocuklar Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu Şefi Mehmet Boyraz yönetiminde solfej, müzikal işitme ve toplu ses eğitimi gibi eğitimler alacak. Seçmelere katılmak isteyenler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi öğrenci işlerinden başvuru yapabilir, ayrıntılı bilgi için ise belediyenin 444 09 39 nolu çağrı merkezini arayabilir.