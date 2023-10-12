Beylikdüzü'ne 4 yeni çocuk bakımevi müjdesi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede yapımı devam eden gündüz çocuk bakımevlerini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.İSTANBUL (İGFA) - Kadınlar ve çocuklar için fırsat eşitliğini temel hizmet ilkesi olarak kabul eden Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye yeni gündüz çocuk bakımevleri ve anne çocuk merkezleri kazandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda yapımı devam eden çocuk bakımevlerini ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Çalık’a Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti.Ekiplerden bilgi alan Başkan Çalık, çalışmaların kısa sürede bitirilerek hizmete başlaması talimatını verdi.

Barış Mahallesi, Kavaklı Mahallesi ve Dereağzı Mahallesi’nde bitme aşamasına gelen çocuk bakımevlerinin kısa sürede açılacağı müjdesini veren Başkan Çalık, “4 tane kreşimizi daha hazır hale getiriyoruz. Çok kısa süre içinde öğrenci kayıtlarımız başlayacak ve Beylikdüzü Belediyesi olarak 8 kreşle hizmet vereceğiz. Biz evlatlarımız için çalışan bir yerel yönetimiz. Ayrıca anne-çocuk merkezlerimiz de hazır hale gelmiş durumda. Evlatlarımızın huzur içinde vakit geçirip eşit şartlarda eğitim göreceği kreşlerimizi Cumhuriyet’imizin 100 yılına yakışır şekilde hizmete alacağız. Her mahalleye verdiğimiz kreş sözümüzü tek tek hayata geçirmiş olacağız” diye konuştu.