Beylikdüzü'ne 3 afet müdahale aracı

Beylikdüzü Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü,afetlerde kullanılmak üzere 2 adet ilk müdahale öncü aracı ile 1 adet orta düzey kurtarma aracını bünyesine kattıİSTANBUL (İGFA)- Afet ve acil durumlarda hızlı ve etkin müdahale için çalışmalarını aralıksız sürdüren Beylikdüzü Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü,olası afetlerde kullanılmak üzere 2 adet ilk müdahale öncü aracı ile 1 adet orta düzey kurtarma aracını bünyesine kattı.

Son teknoloji ekipmanlarla donatılmış yeni araçlar Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılımıyla Beylikdüzü Afet ve Acil Yönetim Merkezi’nde tanıtıldı.

Deprem ve sel gibi doğal afetler başta olmak üzereçeşitli kurtarma durumlarında da kullanılmak üzere özel ekipmanlarla donatılmışaraçları inceleyen Başkan Çalık, afet ve acil durumlara etkin müdahale kapsamında kazandırılan araçlar hakkında detaylı bilgi paylaştı.

Beylikdüzü Afet ve Acil Yönetim Merkezi’nde gerçekleşen tanıtım programında konuşan Başkan Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak ikisi ön müdahale, biri de ana müdahale aracı olmak üzere 3 adet afet müdahale aracını bünyemize kattık. Arama kurtarma çalışmalarında neye ihtiyaç duyulacaksa bu araçlar tam kapasiteyle hem bu kente hem de yakın bölgede hizmet verecek. Araçlarımız 5 kişi kapasiteli ve bu kişilerin 3 günlük gıda, ihtiyaç malzemeleri ile şahsi ekipmanlarını alabilecek şekilde dizayn edildi. Ayrıca bu araçların üst kısmında, arama kurtarma çalışmalarında en çok ihtiyaç duyulan teleskobik LED aydınlatmalar da bulunuyor. Ana müdahale aracımız ise arama kurtarma faaliyetleri için gerekli olabilecek her türlü ekipmanla donatılmış orta düzey kurtarma aracı. Olası bir afet durumunda Beylikdüzü Nefes Arama Kurtarma Ekipleri ile birlikte bölgeye intikal edecek araçlarımız ilk müdahale anında neye ihtiyaç duyulacaksa tamamını karşılayacak düzeyde. Umarım afetler yaşanmaz ve bizler de bu araçları kullanmak durumunda kalmayız.Ancak son zamanlarda artan afet istatistiklerini göz önünde bulunduracak olursak kentimizi afetlere hazır hale getirmek zorundayız” diye konuştu.