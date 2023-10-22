Beylikdüzü'nde 'Üç köy üç meydan'da son temel

Beylikdüzü Belediyesi’nin Gürpınar, Kavaklı ve Yakuplu mahallelerindeki kırdan kente dönüşüm sürecini çok boyutlu ele aldığı “Üç Köy Üç Meydan” projesinin son ayağı olan Gürpınar Köy İçi Meydanı, Kent Enstitüsü ve Kapalı Otopark’ın temeli atıldıİSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin eski kent yaşantısının izlerini taşıyan köyiçi alanlarını canlandırma, yenileme ve yeniden kentsel yaşantıya katma hedefiyle başlattığı “Üç Köy Üç Meydan” projesinin son ayağı olan GürpınarKöy İçi Meydanı, Kent Enstitüsü ve Kapalı Otopark projesinde temel atıldı.

Gürpınar’daki eskimiş ve kullanım ömrü dolmuş olan Gürpınar Polis Karakolu’nun yıkımıyla başlayan çalışmalar kapsamında bu güne kadar altyapıya ilişkin tüm çalışmalar tamamlandı. Proje sona erdiğinde 2 bin metrekarelik meydan, Gürpınar Mahallesi’nin yeni bir buluşma alanı olacak. 50 araçlık kapalı otopark, Belediye Çözüm Ofisi, 850 m² alanda hayata geçirilecek ve içerisinde atölyelerin olacağı Kent Enstitüsü bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak.

Temel atma töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Cumhuriyetin öğrettiği değerler umut ve kararlılıktır. İmkansızlıklar içinde imkan bulan, engel tanımayan, zorluklar karşısında pes etmeyen, çözüm üreten ve çok çalışan insanlar kurdu cumhuriyeti. 100 yıldır nesilden nesile aktarıldı bu değerler. Beylikdüzü Belediyesi olarak bizler de bu aydınlıkla çalışıyor, söz verdiğimiz gibi kentimize gün be gün yeni projeler kazandırıyoruz.Bildiğiniz üzere İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu döneminde Üç Köy Üç Meydan’ın sözünü vermiştik. Yakuplu Meydanı’nı ilçemize kazandırdık. Kavaklı Meydanı’nın 1. etabını tamamladık, 2. etaba başladık. 3 bin 400 m² toplam inşaat alanı Gürpınar Köy İçi Meydanımız ile “Üç Köy Üç Meydan” projemizi söz verdiğimiz gibi tamamlamış olacağız. Hep söylüyorum; biz aslında Gürpınar’da sadece kenti değil, yaşamı da dönüştürüyoruz. Amacımız komşularımız için daha iyi bir yaşamı tasarlamak. Gürpınar Meydanı, Kent Enstitüsü ve Kapalı Otopark projemizin şimdiden ilçemize ve komşularımıza hayırlı olmasını diliyorum ” ifadelerini kullandı.