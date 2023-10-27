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Beylikdüzü'nde sanatsal çalıştay

YAŞAM 27.10.2023, 11:44
Beylikdüzü'nde sanatsal çalıştay

Beylikdüzü Belediyesi tarafından “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Kültür Mirası: Heykel ve Resim” temasıyla düzenlenen 8. Beylikdüzü Metal Heykel Sempozyumu ve 8. Beylikdüzü Resim Çalıştayı sona erdi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Kültür Mirası: Heykel ve Resim”temasıyla düzenlediği 8. Beylikdüzü Metal Heykel Sempozyumu ve 8. Beylikdüzü Resim Çalıştayı sona erdi.

Pazar İstanbul Sempozyum Alanı’nda sanatlarını icra eden heykeltıraşlar; Burak Ayazoğlu, Büşra Kara, Emrah Önal, Şenol Bora ve Gizem Sezen Özçelik ileBAKSM’de düzenlenen resim çalıştayında Cumhuriyet’e yakışır eserler ortaya koyan ressamlar; Durmuş Bahar, Eda Çığırlı, Gölge Artizm, Hande Ünver ve Sema Bicik’in eserleri Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“CUMHURİYET’İN 100.YILINA YAKIŞIR İŞLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

8. Beylikdüzü Heykel Sempozyumu ve Resim Çalıştayısergisinin açılış töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün burada resim çalıştayı ve heykel sempozyumunda elde ettiğimiz 10 sanat eserini Beylikdüzü’ne kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Bir toplum sanata, edebiyata ve sanatçıya değer verdiği ölçüde güçlüdür. Biz onun için sanata ve sanatçıya değer vermeye devam edeceğiz. Burada ortaya çıkan eserleri Beylikdüzü’nün en güzelyerlerindekonumlandırarak komşularımızla buluşturacağız. Beylikdüzü’nde sanat her daim var olacak. Sanatı, sanatçıyı desteklemeye veCumhuriyet’in 100.yılına yakışır işler yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Törende konuşma yapan heykeltıraşlar ve ressamlar ise kendilerine destek veren Beylikdüzü Belediyesi çalışanları ve ilçe halkına teşekkür etti. Kurdele kesiminin ardından Başkan Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte her bir eserin hikayesinisanatçılardan dinledi.

Sergi, 23 Kasım tarihine kadar BAKSM’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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