Beylikdüzü'nde miniklerin karne heyecanı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevleri’nde eğitim alan minik öğrencilerin Karne Şenliği ve Yıl Sonu Sergisi’ne katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte öğrencilerin mutluluklarına ortak olan ve bir yıl boyunca hazırladıkları el emeği ürünlerden oluşan sergiyi gezen Belediye Başkanı Murat Çalık, öğrenciler ve aileleriyle de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yaptıkları dans gösterileri ve sahne şovlarıyla büyük beğeni toplayan minikler günün sonunda karne ve diplomalarını Başkan Çalık’ın elinden aldı.

Oldukça renkli ve neşeli anlara sahne olan programda konuşan Başkan Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde her mahalleye bir kreş yapma hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Bitirmiş olduğumuz ve devam ettiğimiz kreşlerimizle birlikte kreş sayımızı 7’ye çıkartacağız. Ayrıca bu dönem ilk kez kıymetli başkanımız Ekrem İmamoğlu sayesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kreş hizmeti Beylikdüzü’nde verildi. Bunlardan 2 tanesi hizmete açıldı. Bir tanesi de Yakuplu’daki kültür merkezimizin içinde olacak ve kreş sayımız 10’a yükselecek” dedi.