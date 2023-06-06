Beylikdüzü'nde minik izcilerden depremzede çocuklara hediyeler

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilçede geleneksel hale gelen Anne Çocuk Kampı’nda anneler, çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe bir hafta sonu deneyimi yaşadı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü'nde macera parkurları ve izci oyunlarıyla eğlence dolu anların yaşandığı kampta düzenlenen atölye çalışmasında çocuklar, anneleriyle birlikte yaptıkları el işi çalışmalarını depremden etkilenen çocuklara hediye edilmek üzere hazırladı.

Kapanış törenine katılan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, Belediye Meclis Üyesi Emine İhtiyar, Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Fidan Gül ve Beylikdüzü İzcilik Ve Doğa Sporları Kulübü (BİDOKS) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kamp Koordinatörü Nihal Delibay izcilere madalya ve hediyeler takdim etti.

Başkan Yardımcısı Emel Turan, “Burada yapılan işin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Umarım bu çalışmalarımız artarak devam edecek. BİDOKS Kulübü ile iç içe yıllardır bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Anneler ve babalar çocuklarıyla belli zamanlarda yaz döneminde bir araya geliyor. Çocukları her zaman Beylikdüzü Belediyesi’nin yaptığı faaliyetlerde aramızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Çevre ve doğaya saygılı olmak adına atılan birinci adımın izcilik eğitimlerinde verildiğini belirten Meclis Üyesi Emine İhtiyar ise“Çocuklar için yaptığımız etkinliklerde onların topluma iyi birer vatandaş olmalarını sağlamak istiyoruz. Hepinize burada olduğunuz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.