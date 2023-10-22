Beylikdüzü'nde etkinlikli 'Edebiyat Günleri' ilgi görüyor

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bu yıl ilkini düzenlediği Beylikdüzü Edebiyat Günleri ikinci gününde de edebiyat dünyasının sevilen isimlerini kitapseverlerle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Beylikdüzü Edebiyat Günleri devam ediyor.

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen imza günleri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve kitap fuarı ikinci gününde de büyük ilgi gördü. Program kapsamında; Hasan Topdemir “Singapur Matematiği- Yeni Bir Matematik Anlayışı”, sevilen yazar Ahmet Ümit “Bir Aşk Masalı”, Fuat Sevimay “Edebiyatta Kimlik Meselesi” konulu söyleşilerde okuyucularıyla bir araya geldi. Bunun yanı sıra podcast etkinliğinde Ferah Poyraz, Gül Özdemir, Onur Şafak Yücel ve Ahmet Berk Duman “Yeni Nesil Edebiyat” üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Gün boyu kültür merkezinde kitapseverlerle bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, etkinlikler kapsamında gerçekleşen söyleşilere de katılım sağladı. Bir toplumun kültür ve sanatla daha güçlü olacağını belirten Çalık, dünyanın sanatın ve sanatçının açacağı yollara çok ihtiyacı olduğunu vurgulayarak katılan tüm yazarlara teşekkür etti.