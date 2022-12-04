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Beylikdüzü'nde empati zamanı

YAŞAM 04.12.2022, 08:23
Beylikdüzü'nde empati zamanı

Beylikdüzü Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla ilçede bir dizi etkinlik düzenledi. Beylikdüzü Belediyesi olarak her daim ailelerin yanında olacaklarını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Evlatlarımızın hayallerine kavuşmaları adına elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Gürpınar Mahallesi’nde bin 200 metrekarelik bir engelsiz yaşam merkezini hayata geçiriyoruz. İnşallah en kısa sürede onu da açmış olacağız.” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Özel gereksinimli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen Beylikdüzü Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede bir dizi etkinlik düzenledi. İlk olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,  ilçede yaşayan anneler ve özel çocukları ile buluştu. Yakuplu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte ailelerin her birini dikkatle dinleyen Başkan Çalık, istek ve talepleri ilgili birimlere aktardı. Kentte yaşayan tüm vatandaşlara karşı sorumluluklarının olduğunu dile getiren Başkan Çalık, “Bu kentte yaşayan hiç kimseye mahcup olmadan verdiğimiz sözleri yerine getirmek için uğraşıyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak her daim ailelerin yanındayız ve onların taleplerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Evlatlarımızın hayallerine kavuşmaları adına elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Gürpınar Mahallesi’nde bin 200 metrekarelik bir engelsiz yaşam merkezini hayata geçiriyoruz. İnşallah en kısa sürede onu da açmış olacağız. Evlatlarımızın tamamı çok özel. Her daim bu kentin çocukları, gençleri ve kadınları için çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

EMPATİ VE ORTAK YAŞAM

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü ise Engelliler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan özel gereksinimli bireyleri anlamlı bir organizasyonla bir araya getirdi. Empati ve Ortak Yaşam temalarıyla düzenlenen etkinlikte Bilim Yaşam Okulları Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 1453 Engelliler Spor Kulübü takımı ile karşı karşıya geldi. Organizasyona Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi ve Sağlık ve Engelliler Komisyonu Başkanı Handan Öztürk, Engelli Sporcu Yetiştirme Derneği Başkanı ve İBB meclis üyesi Yılmaz Demirel, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında özel gereksinimli bireylerin de eşlik ettiği zumba ve özel dans gösterileri oldukça renkli görüntülere sahne olurken, sosyal sorumluluk projelerinde birçok ödül alan “Empati Dans Tiyatrosu” ise etkinliğe performanslarıyla renk kattı.

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