Beylikdüzü'nde çocuklar kıyıda sahil temizliği yaptı

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, 8 Haziran Marmara Denizi Günü kapsamında Gürpınar sahilinde kıyı temizliği gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, 8 Haziran Marmara Denizi Günü kapsamında ‘biyoçeşitlilik’ temasıyla Gürpınar sahilinde farkındalık etkinliği düzenledi.

Marmara Denizi’ne kıyısı olan, Marmara Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin eş zamanlı olarak düzenlediği etkinlik kapsamında çevre okullardan gelen öğrenciler, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte kıyıdaki çöpleri topladı.Çocuklar daha sonra temizlenen alanda kendileri için hazırlanan parkurda oyunlar oynayarak yeşil alanın ve güzel havanın tadını çıkardı.

Etkinlikteki konuşmada çevre ve deniz temizliğinin önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, göreve geldikleri günden itibaren doğa olaylarının afetlere dönüşmediği bir düzen kurmak için çalıştıklarını dile getirdi. Başkan Çalık, “2019 yılında göreve geldiğimde ilk önce bu kentin alt yapısına yatırım yaptık. İBB’nin iştiraki İSKİ ile birlikte 120 kilometre alt yapı çalışması gerçekleştirdik. Eskiden en ufak bir yağış afete dönüşüyor, yollarımız su içinde kalıyor, evlerimizi su basıyordu. Şimdi ne kadar yağmur yağarsa yağsın çok ciddi sorunlar yaşamıyoruz” diye konuştu.

Müsilaj sorununa da değinen Başkan Çalık, “Alma-verme dengesini kurmadığınız sürece doğayla baş edemizsiniz. Geçtiğimiz yıllarda müsilaj tehlikesiyle karşı karşıyaydık ama ortadan kalktı diyemiyoruz. ‘Marmara Denizi’ni temizledik’ de diyemiyoruz. Denizlerimizin mavi, çevremizin yeşil olması için mücadele ediyoruz. Bizler bundan sonra da evlatlarımıza daha güzel bir gelecek kurmak, ekolojik dengeyi korumak ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.