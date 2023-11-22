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Beylikdüzü'nde çevre bilincine katkı sağlayacak çalıştay

YAŞAM 22.11.2023, 16:44
Beylikdüzü'nde çevre bilincine katkı sağlayacak çalıştay

İklim değişikliğinin etkilerine karşı duyarlı ve dirençli bir Beylikdüzü için adımlar atmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, “Sera Gazı Emisyon Azaltım ve İklim Uyum Çalıştayı” düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - İnsan ve çevre odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Enerji AŞ iş birliğiyle“Sera Gazı Emisyon Azaltım ve İklim Uyum Çalıştayı” düzenledi.

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşençalıştayın ilk yarısında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın açılış konuşmasının ardından İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın,iklim planlarının tarihçesi, iklim değişikliği ve etkileri, sera gazı azaltımı için yapılması gerekenler üzerine sunum gerçekleştirdi. Çalıştayın ikinci yarısında ise ilçedeki sera gazı emisyon miktarı ve iklim değişikliği kaynaklı risklerin azaltımına yönelik atölye çalışmaları yapıldı. Bu doğrultudaçalıştaya katılanlardan oluşan gruplarcaenerji, ulaşım ve atık konularında projeler geliştirildi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yaptığı konuşmada, “Kaynaklarımızı gelecek nesilleri düşünmeden, bilinçsiz bir şekilde tüketiyoruz. Yarattığımız tahribatın artık geri dönülemez bir boyuta yaklaştığının farkında olmalıyız. Yaşamın devam edebilmesi için çevreye karşı duyarlılıklarımızın artması lazım. Doğanın bozduğumuz dengesini yeniden sağlamak için farkındalık çok önemli. Kentimizi iklim değişikliğinin olumsuz yansımalarına karşı dirençli hale getirmek öncelikli hedefimiz. Sera gazı emisyonlarını etkili bir şekilde azaltmak gibi bir hedef koyduk. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı çalışmalarına haziran ayında başlamıştık. Belediyemizde bulunan tüm birimlerimiz bu sürece aktif bir şekilde katılıyor. Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi’ni imzalayarak sera gazı salınımını 2030 yılına kadar yüzde 40, 2050 yılına kadar da yüzde 80 azaltacağımızın taahhüdünü verdik” ifadelerine yer verdi.

“BEYLİKDÜZÜ’NÜ HER AÇIDAN ÖRNEK BİR İLÇE HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ” İlçede yapılan çalışmalara da değinen Çalık, “Siyasallaşan enerji krizlerini aşmanın yolu kamusal yatırımlardan geçiyor. Piyasanın değil, halkın ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş politikaları bir an önce oluşturmak zorundayız. İlçemizde, İklim Eylem Planı’na uygunsera gazı azaltım çalışmaları için eğitimler vermeye, farkındalık çalışmalarını yürütmeye devam edeceğiz. Meclisimizde araç filomuzla ilgili bir karar almıştık, çalışmalarımız sürüyor. Sadece binek araçların değil, çöp araçlarına varıncaya kadar bu kente hizmet veren tüm araçların elektriklilerle değiştirilmesi için aksiyon almış durumdayız. Yeşil alanları artırıyoruz. 2019’dan bugüne yaptığımız park sayısı 74’e ulaşmış durumda. Bisiklet yollarını, yeni yaptığımız bütün prestij yollarına ekliyoruz. Bir yandan da toplu taşıma sayısının artırılması için büyük bir çabanın içerisindeyiz. Beylikdüzü’nü her açıdan örnek bir ilçe haline getirmek için ekip arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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