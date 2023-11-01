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Beylikdüzü'nde BM6 ilk seferine başladı

YAŞAM 01.11.2023, 15:47
Beylikdüzü'nde BM6 ilk seferine başladı

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçede ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Bölge Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucu BM6 Beylikdüzü - Haramidere Otobüs Hattı hizmete açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü’nde vatandaşların ilçedeki kamu kurumları, sağlık kuruluşları, ilçe merkezi, kültür ve sanat binalar ile HaramidereMetrobüsDurağı’na doğrudan ulaşımını sağlayacak BM6 Beylikdüzü -Haramidere Hattı hizmete açıldı. Beylikdüzü Belediyesi’nin girişimleri ile hayata geçirilen hattın ilk seferinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İETT Genel Müdürü İrfan Demet vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı.

20 kmlik alanda, 4 araç ile 30 dakika arayla hizmet verecek olan Beylikdüzü’nün yeni otobüs hattı; Haramidere, Güzelyurt, Büyükşehir Konutları, Emlakbank Konutları, Bizimkent, Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Adakent Bulvarı, Çiftlik Caddesi, Ankara Caddesi, Eğitim Vadisi, Park Bahçeler Müdürlüğü, Batı Trakya Bulvarı, Kavaklı, Kavaklı Meydan, Burgaz Sokak, Turgut Özal Caddesi, Marmara Caddesi, Sahil Yolu ve Sahil Yolu Muhtarlığı duraklarından geçecek.

Planlanan hattın birçok merkezi birbirine bağladığını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’ne yeni bir güzergah planlanmasının ilk gününde seferimizi yaptık. Vatandaşlarımız da oldukça ilgi gösterdi. Barış Mahallesi ile Haramidere’yibirbirine bağlayan bir güzergah çizildi. Yakuplu Mahallesi’nde binen bir vatandaşımız Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kolaylıkla erişebilecek. Yakuplu, Adnan Kahveci, Marmara, Kavaklı, Büyükşehir ve Barış mahallelerindeki komşularımızın hem kaymakamlığımıza hem de kültür merkezine ulaşacağımuazzam bir hat oldu.Kentimizin çok ciddi bir ihtiyacını karşılayacağını düşünüyoruz. Kentimizin sınırlarında ulaşımın kolaylaşması için çaba sarf eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İETT Genel Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Beylikdüzü’nün kendi içinde bir ring sefer olan BM6 Beylikdüzü - Haramidere Hattımızın Beylikdüzü’nde yaşayan bütün komşularımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet ise, “Beylikdüzü Belediye Başkanımız ve yolcuların talepleri doğrultusunda Beylikdüzü merkezinden Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Devlet Hastanesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı,Marmara Caddesi, KİPTAŞ, Yakuplu, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, BeylikdüzüKaymakamlığı ve Haramidere’de son bulacak şekilde BM6 Hattını planladık. Bu hatta 4 otobüs ile 40 sefer yaparak, yarım saate bir sefer olacak şekilde planlamamızı yaptık. Yolcularımıza en iyi hizmeti, imkanlar dahilinde vermeye devam ediyoruz. Bundan sonra da Beylikdüzü bölgesinde yeni açacağımız hatlar, destekleyeceğimiz seferler olacaktır. Zamanla bunları da planlarımıza dahil edeceğiz. Tüm yolcularımıza iyi yolculuklar dileyerek, hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

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