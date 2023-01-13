Beylikdüzü kültür ve sporun merkezi oldu

Eğitim, spor ve kültür sanat alanında yaptığı hizmetlerle binlerce kişinin yaşamına dokunan Beylikdüzü Belediyesi 2022 yılında da birçok önemli çalışmaya imza attı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde okuma alışkanlığını artırmak, güçlendirmek ve kitap sevgisini aşılamak için özveriyle çalışan Kültür İşleri Müdürlüğü, 2’si gezici olmak üzere toplam 22 kütüphane ile 2022 yılında kütüphane hizmetlerini sürdürdü.

Konforlu ders çalışma alanlarıyla da özellikle öğrenciler tarafından büyük ilgi gören kütüphaneler, son bir yıl içerisinde 214 bin 564 kullanıcıyı ağırladı.

Yıl içinde ödünç verilen kitap sayısı 57 bin 861 adete ulaşırken hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle hayata geçen iki adet Gezici Kütüphane ise 36 okulu ziyaret ederek 52 bin 455 öğrencinin binlerce basılı esere ücretsiz olarak erişimini sağladı.Eğitim faaliyetleri kapsamında çalışmaları devam eden Kültürsem bünyesinde de yetişkin ve çocuk kategorilerinde 7 bin 584 kursiyer kültür sanat eğitimi alırken, YKS – LGS hazırlık kurslarından ise 560 kursiyerücretsiz olarak faydalandı.

BEYLİKDÜZÜ’NDE SPORA VE SPORCUYA TAM DESTEK

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ise her yıl olduğu gibi 2022 yılında da binlerce çocuk ve genci sporla buluşturdu. Sağlıklı bir neslin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla hizmet verdiği Yaz-Kış Spor Okulları’nda 2022 yılı içinde, basketboldan futbola, satrançtan cimnastiğe uzanan geniş yelpazede düzenlenen kurslara katılan 10 bin 566 çocuk, hem ilgi duyduğu spor dalında ücretsiz eğitim alma şansına kavuştu hem de yaşıtlarıyla birlikte spor yapmanın tadını çıkardı.