Beylikdüzü Çocuk Meclisi ilk toplantısını yaptı

Beylikdüzü Çocuk Meclisi’nin 2023-2024 dönemi ilk oturumu yapıldı. Komisyon üyelerinin seçildiği toplantıda çocuk meclisi üyeleri hazırladıkları ilk projelerini de sundu.İSTANBUL (İGFA) - 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde gerçekleşen seçimle üyeleri belirlenen Beylikdüzü Çocuk Meclisi ilk oturumunu yaptı. Güli Akkuş Gündüz Çocuk Bakımevi ve Anne Çocuk Merkezi’nde yapılan oturum, meclis üyelerinin tanışmasıyla başladı.

Tanışmanın ardından Kültür ve Sanat, Basın ve Yayın, Spor, Sağlık ve Eğitim komisyonlarının seçimleri yapıldı.

Renkli görüntülere sahne olan toplantıda meclis üyeleri daha sonra Beylikdüzü’nde yaşayan çocuklar için hazırladıkları projelerin sunumunu gerçekleştirdi.

Oturumun sona ermesinin ardındanGüli Akkuş Gündüz Çocuk Bakımevi’nde bulunan Beylikdüzü’nün ilk yerleşik planetaryumunu ziyaret eden çocuklar uzay, gezegenler ve gök cisimlerini izleme fırsatı buldu. Çocuklara uzayla ilgili bilgiler vermek ve uzaydaki yeni gelişmeleri aktarmak amacıyla kurulan plenetaryumda belgesel izleyen çocuklar keyif dolu anlar yaşadı.