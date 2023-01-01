Beylikdüzü Belediyesi, yılın son gününde yalnız bırakmadı

İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yılın son gününde çalışanları yalnız bırakmadı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yılın son gününde de görevi başında çalışanları ziyaret etti.

Kentin birçok noktasındaki esnafla bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulan Başkan Çalık, istek ve taleplerle de yakından ilgilenerek ilgili birimlere iletti.

Ziyaretlerin ardından Yaşam Vadisi 1. Etap'ta kurulan Yılbaşı Sokağı'nda komşularıyla buluşan Başkan Çalık, yeni yıl coşkusunu onlarla birlikte yaşadı.

“DURMAKSIZIN İLERLEMEYE KARARLIYIZ”

Yeni yıldaherkese mutluluk ve huzur dileğinde bulunan Başkan Çalık, “2022’yi geride bırakırken, bu zor yılda dahi başardıklarımız yeni yıla umutla bakmamızı sağlıyor. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında adil, eşit, özgür bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğimize inancımız tam. 2022’de Beylikdüzü Belediyesi olarak, parklardan kreşlere, sosyal destek projelerinden spor tesislerine varan hizmetlerimizle çocuklara, gençlere, kadınlara, tüm komşularımıza nefes olmak için çalıştık. Çevreci uygulamaları, yeni merkezleri ve yeşil alanları kentimize kazandırdık. Ortak çabayı esas alarak Beylikdüzü Aklı’yla yaşam dolu bir kent olma yolunda ilerliyoruz. Yeni yılda da bu yolda durmaksızın ilerlemeye kararlıyız.2023’ün herkesesağlık, huzur ve refah getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.