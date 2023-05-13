Beylikdüzü Belediyesi anneleri unutmadı

İstanbul'un Beylikdüzü Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklar ve annelerine ücretsiz ağız ve diş sağlığı muayenesi hizmeti verdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beylikdüzü Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklar ve annelerine ücretsiz ağız ve diş sağlığı muayenesi hizmeti verdi. Gün kapsamında ayrıca ilçenin farklı noktalarında belediye ekiplerince hediye dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçede yaşayan anneleri unutmayan Beylikdüzü Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir projeye imza attı. İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve AKEV iş birliğiyle özel gereksinimli çocuklar ve annelerinin ağız ve diş sağlığı muayeneleri ücretsiz olarak yapıldı. Bununla birlikte iki gün boyunca ilçenin farklı noktalarında hediye dağıtımı gerçekleştirildi. Belediye meclis üyelerinin de katıldığı dağıtımlarda, hediyeler takdim edilerek tüm annelerin günü kutlandı.

Öte yandan Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği gündüz çocuk bakımevlerinde de günün anlam ve önemine ilişkin programlar düzenlendi. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Yuvamız Beylikdüzü Hüseyin Tütüncü ile Yuvamız Beylikdüzü Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gündüz Çocuk Bakımevlerinde eğitim gören minikler, anneleriyle birlikte dopdolu bir gün geçirdi. Çocukların kendi elleriyle özel olarak hazırladıkları hediyeleri alan anneler duygu dolu anlar yaşadı.